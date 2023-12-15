Когда Украина станет членом ЕС: в ВР назвали год

Заседание ВР. Фото: FB/ВР

Процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС был достаточно сложным, хотя страна выполнила все условия и рекомендации ЕС, несмотря на войну и экономическую ситуацию.

Теперь Еврокомиссия должна подготовить соответствующую переговорную рамку, и уже практичный процесс вступления начнется в марте 2024 года. Следовательно, вполне вероятно, что само вступление состоится в период 2028-2030 годов.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По словам депутата, со стороны Украины была решительность и политическая воля, чтобы сделать все необходимое для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Официальный Киев выполнил все рекомендации Еврокомиссии, невзирая на войну и сложную экономическую ситуацию.

Александр Мережко. Фото: FB/Александр Мережко

Теперь же Еврокомиссия должна подготовить соответствующую переговорную рамку, и вполне вероятно, что на ближайшем саммите ЕС в марте будет дан старт переговорам.

"Украине нужно сформировать делегацию для ведения переговоров. Возможно, даже разработать национальную программу для вступления. Впереди огромная работа по адаптации нашей правовой системы к праву ЕС. Я считаю, что 2028-2030 годы это вполне реальная дата для вступления Украины в ЕС", — подытожил Мережко.

Напомним, 14 декабря Европейский совет дал старт переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою работу по рекомендациям ЕС.