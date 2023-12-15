Коли Україна стане членом ЄС: у ВР назвали рік

В якому році Україна стане членом ЄС: у ВР назвали термін
Процес перемовин щодо вступу України в ЄС був доволі складним, хоч країна виконала усі умови та рекомендації ЄС, незважаючи на війну та складу економічну ситуацію.
Тепер Єврокомісія має підготувати відповідну переговорну рамки і вже практично процес вступу розпочнеться у березні 2024 року. Відтак цілком ймовірно, що сам вступ відбудеться в період 2028-2030 років.
Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.
За словами депутата, з боку України була рішучість і політична воля, щоб зробити все необхідне для початку переговорів про вступ до ЄС. Офіційний Київ виконали всі рекомендації Єврокомісії, незважаючи на війну та складну економічну ситуацію.
Тепер же, Єврокомісія має підготувати відповідну переговорну рамку і цілком вірогідно, що на найближчому саміті ЄС у березні буде дано старт перемовинам.
"Україні треба бути сформувати делегацію для ведення переговорів. Можливо, навіть розробити національну програму для вступу. Попереду величезна робота з адаптації нашої правової системи до права ЄС. Я вважаю, що 2028-2030 роки це цілком реальна дата для вступу України в ЄС", — підсумував Мережко.
Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада дала старт переговорам про вступ України до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала свою роботу щодо рекомендацій ЄС.
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