Коли Україна стане членом ЄС: у ВР назвали рік

Засідання ВР. Фото: FB/ВР

Процес перемовин щодо вступу України в ЄС був доволі складним, хоч країна виконала усі умови та рекомендації ЄС, незважаючи на війну та складу економічну ситуацію.

Тепер Єврокомісія має підготувати відповідну переговорну рамки і вже практично процес вступу розпочнеться у березні 2024 року. Відтак цілком ймовірно, що сам вступ відбудеться в період 2028-2030 років.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За словами депутата, з боку України була рішучість і політична воля, щоб зробити все необхідне для початку переговорів про вступ до ЄС. Офіційний Київ виконали всі рекомендації Єврокомісії, незважаючи на війну та складну економічну ситуацію.

Олександр Мережко. Фото: FB/Олександр Мережко

Тепер же, Єврокомісія має підготувати відповідну переговорну рамку і цілком вірогідно, що на найближчому саміті ЄС у березні буде дано старт перемовинам.

"Україні треба бути сформувати делегацію для ведення переговорів. Можливо, навіть розробити національну програму для вступу. Попереду величезна робота з адаптації нашої правової системи до права ЄС. Я вважаю, що 2028-2030 роки це цілком реальна дата для вступу України в ЄС", — підсумував Мережко.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада дала старт переговорам про вступ України до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала свою роботу щодо рекомендацій ЄС.