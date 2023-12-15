Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В якому році Україна стане членом ЄС: у ВР назвали термін arrow

В якому році Україна стане членом ЄС: у ВР назвали термін

15 грудня 2023 14:55
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Коли Україна стане членом ЄС: у ВР назвали рік
Засідання ВР. Фото: FB/ВР
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Процес перемовин щодо вступу України в ЄС був доволі складним, хоч країна виконала усі умови та рекомендації ЄС, незважаючи на війну та складу економічну ситуацію.

Тепер Єврокомісія має підготувати відповідну переговорну рамки і вже практично процес вступу розпочнеться у березні 2024 року. Відтак цілком ймовірно, що сам вступ відбудеться в період 2028-2030 років.

Читайте також:

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За словами депутата, з боку України була рішучість і політична воля, щоб зробити все необхідне для початку переговорів про вступ до ЄС. Офіційний Київ виконали всі рекомендації Єврокомісії, незважаючи на війну та складну економічну ситуацію.

Олександр Мережко
Олександр Мережко. Фото: FB/Олександр Мережко

Тепер же, Єврокомісія має підготувати відповідну переговорну рамку і цілком вірогідно, що на найближчому саміті ЄС у березні буде дано старт перемовинам.

"Україні треба бути сформувати делегацію для ведення переговорів. Можливо, навіть розробити національну програму для вступу. Попереду величезна робота з адаптації нашої правової системи до права ЄС. Я вважаю, що 2028-2030 роки це цілком реальна дата для вступу України в ЄС", — підсумував Мережко.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада дала старт переговорам про вступ України до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала свою роботу щодо рекомендацій ЄС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі