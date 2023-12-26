Посол назвал фактор, который станет началом переговоров о вступлении Украины в ЕС
Еврокомиссия инициирует проведение межправительственной конференции, что станет ключевым этапом в переговорах о присоединении Украины к ЕС. Для этого Украина должна принять закон о лоббировании. Со своей стороны, ЕС должен провести аналитическую оценку украинского законодательства
Об этом сообщил украинский посол в ЕС Всеволод Ченцов в эфире телемарафона.
Когда может начаться процесс присоединения Украины к ЕС
Ченцов подчеркнул, что процесс присоединения может начаться уже в начале следующего года.
"Единственный закон, который еще предстоит утвердить, — это закон о лоббировании, который уже внесен в Верховную Раду. Существуют все предпосылки к тому, что эти требования будут выполнены на 100% в ближайшие месяцы", — говорит он.
Также посол добавил, что Европейская комиссия должна подготовить отчет и в марте представить его членам ЕС, чтобы они могли принять решение о начале межправительственной конференции.
"Это будет означать начало официальных переговоров", — разъяснил Ченцов.
Также посол указал, что обе стороны должны активно готовиться к этому событию до марта, в том числе разрабатывать переговорные рамки. Еврокомиссия должна провести анализ украинского законодательства, чтобы оценить его соответствие стандартам ЕС и определить стратегию для переговоров.
Напомнми, что Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Также страны-участницы не обошли еще три страны-кандидата в блок.
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