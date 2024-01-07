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Зеленский провел совещание по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС

7 января 2024 19:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский провел совещание по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное совещание по поводу планов нашего государства в отношениях с партнерами в Европейском Союзе и НАТО на 2024 год. На совещании присутствовали председатель Верховной Рады, глава правительства, профильный вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, международники Офиса Президента и глава Офиса.

Об этом он заявил во время своего вечернего обращения, передает пресс-служба ОП.

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Отношения между Украиной и партнерами

"Наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях, на которые рассчитываем. Также и непубличная работа с партнерами. Четко формулируем задачи", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, приоритетом Украины является полная реализация открытия переговоров о вступлении в ЕС.

Приоритеты Украины

Кроме того, цель Украины — подготовка переговорной рамки Украины с Евросоюзом.

"Также выработать такую систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер полностью чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее", — заверил президент.

Напомним, ранее украинский посол в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что Еврокомиссия инициирует проведение межправительственной конференции, которая станет ключевым этапом в переговорах относительно присоединения Украины к ЕС. Для этого Украина должна принять закон о лоббировании. Со своей стороны ЕС должен провести аналитическую оценку украинского законодательства.

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