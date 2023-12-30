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Віцепрезидент Єврокомісії припустила, скільки часу займе вступ України до ЄС

30 грудня 2023 17:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Віцепрезидент Єврокомісії припустила, скільки часу займе вступ України до ЄС
Віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Віра Юрова. Фото: twitter.com/VeraJourova
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Цього року Європейський союз не поповниться жодною країною, з якою тривають переговори про вступ. Процес приєднання України до Євросоюзу може зайняти кілька років. Однак існує кілька сфер у яких країни-кандидати можуть стати ближчими до ЄС, не бувши його членами.

Про це повідомила віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Віра Юрова.

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Коли Україна зможе приєднатися до ЄС

За словами Юрової, Україна не зможе швидко вступити до Євросоюзу. Віцепрезидентка передбачає, що процес приєднання затягнеться на декілька років. Вона відзначила, що тепер ідея "повного членства або не членства" більше не актуальна у ЄС.

"Я б припустила, що йдеться про кілька років. Процедурно найближчими до ЄС країнами є Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія, з якими вже почалися переговори про вступ. Однак цього року ЄС точно не поповниться жодною країною, тому переговори не йтимуть так швидко", — підкреслила Юрова.

Сфери, у яких країни-кандидати можуть бути ближчими до ЄС

Як зазначила Юрова, для країн-кандидатів існує декілька способів, як стати ближчими до блоку. Тут вона звертає увагу на цифрову та енергетичну взаємодію з ЄС, а також транспортну інфраструктуру.

"Ми визначили кілька сфер, у яких країни-кандидати можуть стати ближчими до ЄС, не будучи його членами. Держави можуть налагодити цифрову взаємодію з ЄС, енергетику, транспортну інфраструктуру, ми можемо визнавати кваліфікацію одна одної, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоча і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане країною-членом", — зауважила віцепрезидентка.

Окремо Юрова наголосила на антиєвропейській риториці. За її словами, вона дасть змогу набрати багато політичних балів. 

"Однак, коли вони потім сядуть за стіл переговорів, кожен лідер дасть зрозуміти, наскільки вигідно залишатися в Союзі", — додала Юрова.

Нагадаємо, Єврокомісія ініціює проведення міжурядової конференції, це стане ключовим фактором у переговорах щодо приєднання України до ЄС. Щоб ці перемовини розпочалися Україна має ухвалити закон про лобіювання. Натомість у Європі повинні провести аналітичну оцінку українського законодавства

Додамо, Реджеп Ердоган заявив, що надання статусу кандидата ЄС Україні та Молдові нічого не означає. Він переконаний, що Європа гальмує процес приєднання. 

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