Вице-президент Еврокомиссии предположила, сколько времени займет вступление Украины в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова. Фото: twitter.com/VeraJourova

В этом году Европейский союз не пополнится ни одной страной, с которой ведутся переговоры о вступлении. Процесс присоединения Украины к Евросоюзу может занять несколько лет. Однако существует несколько сфер, в которых страны-кандидаты могут стать ближе к ЕС, не будучи его членами.

Об этом сообщила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.

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Когда Украина сможет присоединиться к ЕС

По словам Юровой, Украина не сможет быстро вступить в Евросоюз. Вице-президент предусматривает, что процесс присоединения затянется на несколько лет. Она отметила, что теперь идея "полного членства или не членства" больше не актуальна в ЕС.

"Я бы предположила, что речь идет о нескольких годах. Процедурно наиболее близкими к ЕС странами являются Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания, с которыми уже начались переговоры о вступлении. Однако в этом году ЕС точно не пополнится ни одной страной, поэтому переговоры не будут идти так быстро", — подчеркнула Юрова.

Сферы, в которых страны-кандидаты могут быть ближе к ЕС

Как отметила Юрова, для стран-кандидатов существует несколько способов, как стать ближе к блоку. Здесь она обращает внимание на цифровое и энергетическое взаимодействие с ЕС, а также на транспортную инфраструктуру.

"Мы определили несколько сфер, в которых страны-кандидаты могут стать ближе к ЕС, не являясь его членами. Государства могут наладить цифровое взаимодействие с ЕС, энергетику, транспортную инфраструктуру, мы можем признавать квалификацию друг друга, страна-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хотя и с ограничениями. Украина может получить все это еще до того, как станет страной-членом", — отметила вице-президент.

Отдельно Юрова отметила антиевропейскую риторику. По ее словам, она позволит набрать много политических баллов.

"Однако когда они потом сядут за стол переговоров, каждый лидер даст понять, насколько выгодно оставаться в Союзе", — добавила Юрова.

Напомним, Еврокомиссия инициирует проведение межправительственной конференции, что станет ключевым фактором в переговорах по присоединению Украины к ЕС. Чтобы эти переговоры начались, Украина должна принять закон о лоббировании. В Европе же должны провести аналитическую оценку украинского законодательства

Добавим, Реджеп Эрдоган заявил, что предоставление статуса кандидата ЕС Украине и Молдове ничего не означает. Он уверен, что Европа тормозит процесс присоединения.