Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери — головні теми
Президент України Володимир Зеленський 16 липня провів нараду щодо оборонної сфери. Головна увага була зосереджена на власне виробництво зброї.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Нарада Зеленського щодо оборонної сфери
На нараді у Володимира Зеленського були присутні міністр оборони Рустем Умєров, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
Головна увага була зосереджена на власному виробництву зброї, домовленості з партнерами та постачання для української армії.
"Детально аналізуємо виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів. Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, і ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони за підсумками цього року. Української зброї має стати більше", — наголосив президент.
Нагадаємо, 15 липня Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами. Її учасники обговорили прискорення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Крім того, глава держави підписав закон щодо посилення відповідальності за корупційні правопорушення.
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