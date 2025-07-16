Нарада в Зеленського щодо оборонної сфери. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 16 липня провів нараду щодо оборонної сфери. Головна увага була зосереджена на власне виробництво зброї.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Нарада Зеленського щодо оборонної сфери

На нараді у Володимира Зеленського були присутні міністр оборони Рустем Умєров, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Нарада в Зеленського щодо оборонної сфери. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головна увага була зосереджена на власному виробництву зброї, домовленості з партнерами та постачання для української армії.

"Детально аналізуємо виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів. Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, і ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони за підсумками цього року. Української зброї має стати більше", — наголосив президент.

Нагадаємо, 15 липня Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами. Її учасники обговорили прискорення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Крім того, глава держави підписав закон щодо посилення відповідальності за корупційні правопорушення.