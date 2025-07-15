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Зеленський підписав закон про посилення покарання за корупцію

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 17:57
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за корупцію
Президент України Володимир Зеленський підписує документи. Ілюстративне фото: ОПУ

У вівторок, 15 липня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за корупційні правопорушення (№4496-IX). Закон має на меті зробити антикорупційну систему більш дієвою.

Про це інформує пресслужба Верховної Ради України.

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Отже, глава держави Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за корупційні правопорушення.

Цей закон змінює Кримінальний кодекс та низку інших законів, щоб зробити антикорупційну систему жорсткішою та ефективнішою.

Серед ключових змін:

  • змінено пороги відповідальності за недостовірне декларування — як в адміністративній, так і кримінальній площині;
  • зменшено поріг активів, за який настає відповідальність за незаконне збагачення;
  • уточнено перелік посадовців, які підлягають покаранню;
  • вдосконалено підслідність справ НАБУ та БЕБ;
  • визначено строки зберігання інформації у Реєстрі корупціонерів і правила її виключення;
  • встановлено заборону призову осіб, які обвинувачуються в тяжких корупційних злочинах.
закон про корупцію
Скриншот повідомлення ВРУ/Facebook

Нагадаємо, що сьогодні, 15 липня, Володимир Зеленський також підписав закон про множинне громадянство.

Раніше ми інформували, в яких країнам світу дозволено мати два паспорти.

Володимир Зеленський Верховна Рада закон корупція президент
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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