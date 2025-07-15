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Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 16:29
Зеленський підписав Закон про множинне громадянство
Термінова новина

У вівторок, 15 липня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Також лідер підписав ще низку важливих документів, серед яких — зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Президент підписав закон про множинне громадянство — деталі

Президент повідомив, що невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну. 

  

Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї. 

  

Доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів. Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів. 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Верховна Рада закон президент документи
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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