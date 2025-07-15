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Зеленский подписал закон о множественном гражданстве

Ua en ru
Дата публикации 15 июля 2025 16:29
Множественное гражданство — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во вторник, 15 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Также лидер подписал еще ряд важных документов, среди которых — приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Президент сообщил, что безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы:

  • закон о множественном гражданстве;
  • ратификацию соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины;
  • приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Лидер Украины объяснил, что благодаря множественному гражданству удастся создать больше реальных юридических основ для "единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах", а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

В то же время Зеленский отметил, что благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями удастся обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины.

Также глава государства подчеркнул, что благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, удастся достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии.

"Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не осуществляла честных шагов в рамках любой политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия", — подчеркнул президент.

Кроме того, он сообщил, что поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.

"Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет введено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представления графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов", — подытожил Зеленский.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что во вторник, 15 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке с должности главы правительства.

Ранее Зеленский высказал предложение Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и провести его кардинальное обновление.

Владимир Зеленский Верховная Рада закон президент документы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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