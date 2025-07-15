Зеленский подписал закон об усилении ответственности за коррупцию

Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за коррупцию
Во вторник, 15 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за коррупционные правонарушения (№4496-IX). Закон имеет целью сделать антикоррупционную систему более действенной.
Об этом информирует пресс-служба Верховной Рады Украины.
В Украине усилят ответственность за коррупцию
Итак, глава государства Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за коррупционные правонарушения.
Этот закон меняет Уголовный кодекс и ряд других законов, чтобы сделать антикоррупционную систему более жесткой и эффективной.
Среди ключевых изменений:
- изменены пороги ответственности за недостоверное декларирование — как в административной, так и уголовной плоскости;
- уменьшен порог активов, за который наступает ответственность за незаконное обогащение;
- уточнен перечень должностных лиц, подлежащих наказанию;
- усовершенствована подследственность дел НАБУ и БЭБ;
- определены сроки хранения информации в Реестре коррупционеров и правила ее исключения;
- установлен запрет призыва лиц, обвиняемых в тяжких коррупционных преступлениях.
Напомним, что сегодня, 15 июля, Владимир Зеленский также подписал закон о множественном гражданстве.
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