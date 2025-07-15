Зеленский подписал закон об усилении ответственности за коррупцию

Президент Украины Владимир Зеленский подписывает документы. Иллюстративное фото: ОПУ

Во вторник, 15 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за коррупционные правонарушения (№4496-IX). Закон имеет целью сделать антикоррупционную систему более действенной.

Об этом информирует пресс-служба Верховной Рады Украины.

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Итак, глава государства Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за коррупционные правонарушения.

Этот закон меняет Уголовный кодекс и ряд других законов, чтобы сделать антикоррупционную систему более жесткой и эффективной.

Среди ключевых изменений:

изменены пороги ответственности за недостоверное декларирование — как в административной, так и уголовной плоскости;

уменьшен порог активов, за который наступает ответственность за незаконное обогащение;

уточнен перечень должностных лиц, подлежащих наказанию;

усовершенствована подследственность дел НАБУ и БЭБ;

определены сроки хранения информации в Реестре коррупционеров и правила ее исключения;

установлен запрет призыва лиц, обвиняемых в тяжких коррупционных преступлениях.

Скриншот сообщения ВРУ/Facebook

Напомним, что сегодня, 15 июля, Владимир Зеленский также подписал закон о множественном гражданстве.

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