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Зеленский провел совещание по оборонной сфере — главные темы

Ua en ru
Дата публикации 16 июля 2025 12:38
Зеленский 16 июля провел совещание по оборонной сфере
Совещание у Зеленского по оборонной сфере. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля провел совещание по оборонной сфере. Главное внимание было сосредоточено на собственном производство оружия.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Совещание Зеленского по оборонной сфере

На совещании у Владимира Зеленского присутствовали министр обороны Рустем Умеров, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

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Совещание у Зеленского по оборонной сфере. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное внимание было сосредоточено на собственном производстве оружия, договоренности с партнерами и поставках для украинской армии.

"Детально анализируем выполнение всех контрактов, соглашений и инвестиционных проектов. Определили шаги, которые должны быть сделаны в ближайшее время, и ключевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность управления сферой обороны по итогам этого года. Украинского оружия должно стать больше", — подчеркнул президент.

Напомним, 15 июля Владимир Зеленский провел совещание с дипломатами. Его участники обсудили ускорение Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Кроме того, глава государства подписал закон об усилении ответственности за коррупционные правонарушения.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль оружие война в Украине Рустем Умеров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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