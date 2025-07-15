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Головна Новини дня Прискорення Спецтрибуналу — президент провів нараду з дипломатами

Прискорення Спецтрибуналу — президент провів нараду з дипломатами

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 20:45
Зеленський провів нараду з дипломатами — деталі
Зеленський під час наради з дипломатами. Фото: Зеленський/Telegram

У вівторок, 15 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українськими дипломатами. Під час наради, її учасники обговорили прискорення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський під час наради з дипломатами. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський провів нараду з дипломатами — про що говорили

Лідер зазначив, що відбулася нарада з українськими дипломатами — командами Міністерства закордонних справ України та Офісу. Перше, що обговорили — прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідну роботу з державами, що поважають міжнародне право.

Також під час зустрічі обговорювалася підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для українських представників за кордоном.

Зеленський
Зеленський під час наради з дипломатами. Фото: Зеленський/Telegram

"Третє — наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці — час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!" — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 липня, Зеленський підписав закон про множинне громадянство.

Також цього дня глава держави підписав закон щодо посилення відповідальності за корупційні правопорушення.

Володимир Зеленський МЗС військова допомога війна в Україні дипломатія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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