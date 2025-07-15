Зеленский провел совещание с дипломатами — детали

Зеленский во время совещания с дипломатами. Фото: Зеленский/Telegram

Во вторник, 15 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами. Во время совещания, его участники обсудили ускорение Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Зеленский во время совещания с дипломатами. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский провел совещание с дипломатами — о чем говорили

Лидер отметил, что состоялось совещание с украинскими дипломатами — командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса. Первое, что обсудили — ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующую работу с государствами, уважающими международное право.

Также во время встречи обсуждалась подготовка совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и модернизация задач для украинских представителей за рубежом.

Зеленский во время совещания с дипломатами. Фото: Зеленский/Telegram

"Третье — наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН. Готовим ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям. Ближайшие месяцы — время для особенно активной работы нашей дипломатии. Спасибо всем в мире, кто помогает!" — подытожил Зеленский.

Напомним, что во вторник, 15 июля, Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Также в этот день глава государства подписал закон об усилении ответственности за коррупционные правонарушения.