Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ускорение Спецтрибунала — совещание президента с дипломатами

Ускорение Спецтрибунала — совещание президента с дипломатами

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 20:45
Зеленский провел совещание с дипломатами — детали
Зеленский во время совещания с дипломатами. Фото: Зеленский/Telegram

Во вторник, 15 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинскими дипломатами. Во время совещания, его участники обсудили ускорение Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зеленський
Зеленский во время совещания с дипломатами. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский провел совещание с дипломатами — о чем говорили

Лидер отметил, что состоялось совещание с украинскими дипломатами — командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса. Первое, что обсудили — ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующую работу с государствами, уважающими международное право.

Также во время встречи обсуждалась подготовка совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и модернизация задач для украинских представителей за рубежом.

Зеленський
Зеленский во время совещания с дипломатами. Фото: Зеленский/Telegram

"Третье — наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН. Готовим ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям. Ближайшие месяцы — время для особенно активной работы нашей дипломатии. Спасибо всем в мире, кто помогает!" — подытожил Зеленский.

Напомним, что во вторник, 15 июля, Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Также в этот день глава государства подписал закон об усилении ответственности за коррупционные правонарушения.

Владимир Зеленский МИД военная помощь война в Украине дипломатия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации