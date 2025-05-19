Переговори з РФ у Стамбулі — Зеленський провів важливу народу

Зеленський заявив про підготовку обміну полоненими "1000 на 1000"
19 травня 2025 14:58
Зеленський провів нараду щодо дипломатії для встановлення миру. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський провів важливу нараду, присвячену дипломатичній роботі, спрямованій на завершення війни та досягнення справжнього, надійного миру. Однією з головних тем стало проведення обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".
Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 19 травня.
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У зустрічі взяли участь ключові представники українського керівництва — міністри оборони та закордонних справ, а також керівник Офісу Президента.
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