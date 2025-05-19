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Зеленський заявив про підготовку обміну полоненими "1000 на 1000"

19 травня 2025 14:58
Анастасія Писаненко - редактор
Переговори з РФ у Стамбулі — Зеленський провів важливу народу
Зеленський провів нараду щодо дипломатії для встановлення миру. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів важливу нараду, присвячену дипломатичній роботі, спрямованій на завершення війни та досягнення справжнього, надійного миру. Однією з головних тем стало проведення обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 19 травня.

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Пост Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про нараду української влади 19 травня

У зустрічі взяли участь ключові представники українського керівництва — міністри оборони та закордонних справ, а також керівник Офісу Президента.

Зеленський заявив про підготовку обміну полоненими "1000 на 1000" - фото 2
Зеленський провів нараду із владою. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Міністр оборони Рустем Умєров доповів про результати нещодавніх переговорів у Туреччині, що відбулися 15–16 травня.

"Фактично найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Зараз наша команда опрацьовує деталі обміну. Вдячний усім, хто допомагає", — написав він.

Рустем Умєров, який очолював українську делегацію в Туреччині, також поділився конкретними деталями перемовин із російською стороною. За його словами, попри спроби тиску та погроз, українська делегація зберегла гідну позицію. 

"Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, — 30 днів. Ми готові до цього", — додав Умєров.

Зеленський заявив про підготовку обміну полоненими "1000 на 1000" - фото 3
На нараді був присутній Рустем Умєров. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Про активну зовнішньополітичну роботу також прозвітували міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Вони розповіли про постійні контакти з партнерами із США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини. Зокрема, Андрій Єрмак окреслив позиції ключових союзників, з якими українська сторона координується майже щодня. Президент подякував міжнародним партнерам за послідовну підтримку.

За підсумками наради Президент доручив створити постійну розширену національну переговорну групу, яка зосередиться на подальшій роботі з досягнення миру та відновлення справедливості для України.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE перебували в Стамбулі під час проведення перемовин між українською та російською сторонами. Більше подробиць про перебіг зустрічі — тут.

Крім того, сьогодні, 19 травня, президент США Дональд Трамп поспілкується телефоном із російським лідером Володимиром Путіним за результатами переговорів у Туреччині.

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