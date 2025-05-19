Переговоры с РФ в Стамбуле – Зеленский провел важную народу

Министр обороны Рустем Умеров доложил о результатах недавних переговоров в Турции, которые состоялись 15-16 мая.

"Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает", — написал он.

Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию в Турции, также поделился конкретными деталями переговоров с российской стороной. По его словам, несмотря на попытки давления и угроз, украинская делегация сохранила достойную позицию.

"Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии. Такое прекращение огня должно быть достаточно длительным и с возможностью продолжения. Наше предложение, согласованное с партнерами, — 30 дней. Мы готовы к этому", — добавил Умеров.

На совещании присутствовал Рустем Умеров. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Об активной внешнеполитической работе также отчитались министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Они рассказали о постоянных контактах с партнерами из США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции. В частности, Андрей Ермак очертил позиции ключевых союзников, с которыми украинская сторона координируется почти ежедневно. Президент поблагодарил международных партнеров за последовательную поддержку.

По итогам совещания Президент поручил создать постоянную расширенную национальную переговорную группу, которая сосредоточится на дальнейшей работе по достижению мира и восстановлению справедливости для Украины.

Напомним, журналисты Новини.LIVE находились в Стамбуле во время проведения переговоров между украинской и российской сторонами. Больше подробностей о ходе встречи — здесь.

Кроме того, сегодня, 19 мая, президент США Дональд Трамп пообщается по телефону с российским лидером Владимиром Путиным по результатам переговоров в Турции.