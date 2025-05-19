Переговоры с РФ в Стамбуле – Зеленский провел важную народу

Зеленский заявил о подготовке обмена пленными "1000 на 1000"
19 мая 2025 14:58
Зеленский провел совещание по дипломатии для установления мира. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел важное совещание, посвященное дипломатической работе, направленной на завершение войны и достижения настоящего, надежного мира. Одной из главных тем стало проведение обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 19 мая.
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Во встрече приняли участие ключевые представители украинского руководства — министры обороны и иностранных дел, а также руководитель Офиса Президента.
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