Володимир Зеленський зустрінеться з нардепами Слуги народу

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із народними депутатами фракції "Слуга народа". Крім того, вже цього тижня відбудеться Ставка верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 18 листопада.

Зеленський проведе зустріч з нардепами

Як повідомив президент, вже цього четверга, 20 листопада, відбудеться засідання Ставки. Крім того, глава держави проведе низку зустрічей із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуга народу".

За словами Зеленського, він вже працює над декількома ініціативами на законодавчому рівні.

"Четвер — доручив готувати Ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі", — написав президент.

Нагадаємо, у Верховній Раді закликали до повного "перезавантаження" уряду та створення нової парламентської коаліції. Депутати заявили про те, що влада перебуває у стані політичної кризи на тлі корупційних скандалів.

А також стало відомо, що Володимир Зеленський відвідає Іспанію та Туреччину вже цього тижня. На президента чекає декілька дипломатичних зустрічей щодо переговорів та зміцнення України.