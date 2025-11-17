Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Раді закликали до відставки уряду та створення нової коаліції

В Раді закликали до відставки уряду та створення нової коаліції

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 19:42
Оновлено: 20:16
У Верховній Раді закликали до повного перезавантаження влади в Україні
Верховна Рада України. Фото: офіційний Telegram-канал ВР

У Верховній Раді з'явилася заява про те, що політична криза, спричинена корупційними скандалами у вищих ешелонах влади, становить серйозну загрозу українській державності. Було оприлюднено план дій, який передбачає перезавантаження уряду та повне очищення керівництва країни.

Про це повідомили у пресслужбі партії "Голос" у понеділок, 17 листопада.

Реклама
Читайте також:

У Раді запропонували план виходу України з політичної кризи

Депутати наголосили, що ситуація з корупційними скандалами у вищих ешелонах влади набула безпрецедентного масштабу і загрожує самому існуванню державності, якщо не вжити термінових дій. Надзвичайно важливо розпочати коаліційні переговори, засновані на довірі та дотриманні Конституції, щоб усі політичні сили діяли в інтересах держави, а не власних привілеїв. Партія "Голос" зазначає:

"Попри те, що в умовах воєнного стану неможливо проводити вибори, очищення центрів ухвалення рішень на вулиці Банковій, які по суті монополізували всю державну владу, є нагальною потребою для порятунку країни".

Серед вимог — відставка чинного уряду, який, на їхню думку, сформовано без належної прозорості та відповідальності, і який допустив поглиблення політичної кризи. Новий Кабмін, за позицією політсили, має бути сформований парламентською більшістю на основі проукраїнської коаліції, а до його складу повинні увійти незалежні технократи. 

Також партія "Голос" наполягає на перезавантаженні парламентських комітетів, звільненні залежних від Офісу Президента керівників і відновленні реальної ефективності роботи Верховної Ради. Водночас вимагається доведення антикорупційних справ до вироків і гарантування повної незалежності НАБУ та САП. Окремо політичною силою наголошується на необхідності повернення управління державою у межі Конституції, адже Офіс президента, який не має визначених нею повноважень виконавчої влади, потребує повного оновлення.

Депутатами партії була оголошена заява про те, що нинішня влада, зосереджена навколо Банкової, фактично монополізувала управління державою і тепер опинилася у глухому куті. Президент України має позбутися оточення в Офісі президента, яке штовхало його до рішень, що стали причиною політичної та управлінської нестабільності.

Нагадаємо, що ВР вже готується розглянути питання звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і колишнього очільника Мін’юсту Германа Галущенка.

Раніше ми також інформували, що після відставки Світлани Гринчук обов’язки міністерки енергетики тимчасово виконуватиме її заступник Микола Колісник

Верховна Рада Офіс президента корупція Голос уряд парламент
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації