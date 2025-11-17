У Верховній Раді закликали до повного перезавантаження влади в Україні

Верховна Рада України. Фото: офіційний Telegram-канал ВР

У Верховній Раді з'явилася заява про те, що політична криза, спричинена корупційними скандалами у вищих ешелонах влади, становить серйозну загрозу українській державності. Було оприлюднено план дій, який передбачає перезавантаження уряду та повне очищення керівництва країни.

Про це повідомили у пресслужбі партії "Голос" у понеділок, 17 листопада.

Реклама

Читайте також:

У Раді запропонували план виходу України з політичної кризи

Депутати наголосили, що ситуація з корупційними скандалами у вищих ешелонах влади набула безпрецедентного масштабу і загрожує самому існуванню державності, якщо не вжити термінових дій. Надзвичайно важливо розпочати коаліційні переговори, засновані на довірі та дотриманні Конституції, щоб усі політичні сили діяли в інтересах держави, а не власних привілеїв. Партія "Голос" зазначає:

"Попри те, що в умовах воєнного стану неможливо проводити вибори, очищення центрів ухвалення рішень на вулиці Банковій, які по суті монополізували всю державну владу, є нагальною потребою для порятунку країни".

Серед вимог — відставка чинного уряду, який, на їхню думку, сформовано без належної прозорості та відповідальності, і який допустив поглиблення політичної кризи. Новий Кабмін, за позицією політсили, має бути сформований парламентською більшістю на основі проукраїнської коаліції, а до його складу повинні увійти незалежні технократи.

Також партія "Голос" наполягає на перезавантаженні парламентських комітетів, звільненні залежних від Офісу Президента керівників і відновленні реальної ефективності роботи Верховної Ради. Водночас вимагається доведення антикорупційних справ до вироків і гарантування повної незалежності НАБУ та САП. Окремо політичною силою наголошується на необхідності повернення управління державою у межі Конституції, адже Офіс президента, який не має визначених нею повноважень виконавчої влади, потребує повного оновлення.

Депутатами партії була оголошена заява про те, що нинішня влада, зосереджена навколо Банкової, фактично монополізувала управління державою і тепер опинилася у глухому куті. Президент України має позбутися оточення в Офісі президента, яке штовхало його до рішень, що стали причиною політичної та управлінської нестабільності.

Нагадаємо, що ВР вже готується розглянути питання звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і колишнього очільника Мін’юсту Германа Галущенка.

Раніше ми також інформували, що після відставки Світлани Гринчук обов’язки міністерки енергетики тимчасово виконуватиме її заступник Микола Колісник.