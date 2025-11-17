Видео
Главная Новости дня В Раде призвали к отставке правительства и созданию коалиции

В Раде призвали к отставке правительства и созданию коалиции

Дата публикации 17 ноября 2025 19:42
обновлено: 19:42
В Верховной Раде призвали к полной перезагрузке власти в Украине
Верховная Рада Украины. Фото: официальный Telegram-канал ВР

В Верховной Раде появилось заявление о том, что политический кризис, вызванный коррупционными скандалами в высших эшелонах власти, представляет серьезную угрозу украинской государственности. Был обнародован план действий, предусматривающий перезагрузку правительства и полную очистку руководства страны.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Голос" в понедельник, 17 ноября.

В Раде предложили план выхода Украины из политического кризиса

В Верховной Раде отметили, что ситуация с коррупционными скандалами в высших эшелонах власти приобрела беспрецедентный масштаб и угрожает самому существованию государственности, если не принять срочных действий. Чрезвычайно важно начать коалиционные переговоры, основанные на доверии и соблюдении Конституции, чтобы все политические силы действовали в интересах государства, а не собственных привилегий. Партия "Голос" отмечает:

"Несмотря на то, что в условиях военного положения невозможно проводить выборы, очищение центров принятия решений на улице Банковой, которые по сути монополизировали всю государственную власть, является насущной необходимостью для спасения страны".

Среди требований — отставки действующего правительства, которое, по их мнению, сформировано без должной прозрачности и ответственности, и которое допустило углубление политического кризиса. Новый Кабмин, по позиции политсилы, должен быть сформирован парламентским большинством на основе проукраинской коалиции, а в его состав должны войти независимые технократы.

Также партия "Голос" настаивает на перезагрузке парламентских комитетов, освобождении зависимых от Офиса президента руководителей и восстановлении реальной эффективности работы Верховной Рады. В то же время, требуется доведение антикоррупционных дел до приговоров и гарантирование полной независимости НАБУ и САП. Отдельно политической силой отмечается необходимость возвращения управления государством в пределы Конституции, ведь Офис президента, не имеющий определенных им полномочий исполнительной власти, нуждается в полном обновлении.

Депутатами партии было объявлено заявление о том, что нынешняя власть, сосредоточенная вокруг Банковой, фактически монополизировала управление государством и теперь оказалась в тупике. Президент Украины должен избавиться от окружения в Офисе президента, которое толкало его к решениям, ставшим причиной политической и управленческой нестабильности.

Напомним, что ВР уже готовится рассмотреть вопрос увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и бывшего главы Минюста Германа Галущенко.

Ранее мы также информировали, что после отставки Светланы Гринчук обязанности министра энергетики временно будет исполнять ее заместитель Николай Колесник.

Верховная Рада Офис президента коррупция Голос правительство парламент
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
