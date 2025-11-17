В Верховной Раде призвали к полной перезагрузке власти в Украине

Верховная Рада Украины. Фото: официальный Telegram-канал ВР

В Верховной Раде появилось заявление о том, что политический кризис, вызванный коррупционными скандалами в высших эшелонах власти, представляет серьезную угрозу украинской государственности. Был обнародован план действий, предусматривающий перезагрузку правительства и полную очистку руководства страны.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Голос" в понедельник, 17 ноября.

В Раде предложили план выхода Украины из политического кризиса

В Верховной Раде отметили, что ситуация с коррупционными скандалами в высших эшелонах власти приобрела беспрецедентный масштаб и угрожает самому существованию государственности, если не принять срочных действий. Чрезвычайно важно начать коалиционные переговоры, основанные на доверии и соблюдении Конституции, чтобы все политические силы действовали в интересах государства, а не собственных привилегий. Партия "Голос" отмечает:

"Несмотря на то, что в условиях военного положения невозможно проводить выборы, очищение центров принятия решений на улице Банковой, которые по сути монополизировали всю государственную власть, является насущной необходимостью для спасения страны".

Среди требований — отставки действующего правительства, которое, по их мнению, сформировано без должной прозрачности и ответственности, и которое допустило углубление политического кризиса. Новый Кабмин, по позиции политсилы, должен быть сформирован парламентским большинством на основе проукраинской коалиции, а в его состав должны войти независимые технократы.

Также партия "Голос" настаивает на перезагрузке парламентских комитетов, освобождении зависимых от Офиса президента руководителей и восстановлении реальной эффективности работы Верховной Рады. В то же время, требуется доведение антикоррупционных дел до приговоров и гарантирование полной независимости НАБУ и САП. Отдельно политической силой отмечается необходимость возвращения управления государством в пределы Конституции, ведь Офис президента, не имеющий определенных им полномочий исполнительной власти, нуждается в полном обновлении.

Депутатами партии было объявлено заявление о том, что нынешняя власть, сосредоточенная вокруг Банковой, фактически монополизировала управление государством и теперь оказалась в тупике. Президент Украины должен избавиться от окружения в Офисе президента, которое толкало его к решениям, ставшим причиной политической и управленческой нестабильности.

Напомним, что ВР уже готовится рассмотреть вопрос увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и бывшего главы Минюста Германа Галущенко.

Ранее мы также информировали, что после отставки Светланы Гринчук обязанности министра энергетики временно будет исполнять ее заместитель Николай Колесник.