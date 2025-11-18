Владимир Зеленский встретится с нардепами Слуги народа

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Кроме того, уже на этой неделе состоится Ставка верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 18 ноября.

Зеленский проведет встречу с нардепами

Как сообщил президент, уже в этот четверг, 20 ноября, состоится заседание Ставки. Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".

По словам Зеленского, он уже работает над несколькими инициативами на законодательном уровне.

"Четверг — поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", — написал президент.

Напомним, в Верховной Раде призвали к полной "перезагрузке" правительства и создания новой парламентской коалиции. Депутаты заявили о том, что власть находится в состоянии политического кризиса на фоне коррупционных скандалов.

А также стало известно, что Владимир Зеленский посетит Испанию и Турцию уже на этой неделе. Президента ждет несколько дипломатических встреч по переговорам и укреплению Украины.