Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский проведет встречу с нардепами "Слуги народа"

Зеленский проведет встречу с нардепами "Слуги народа"

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 10:17
обновлено: 10:32
Владимир Зеленский встретится с нардепами Слуги народа
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Кроме того, уже на этой неделе состоится Ставка верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 18 ноября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский проведет встречу с нардепами

Как сообщил президент, уже в этот четверг, 20 ноября, состоится заседание Ставки. Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".

По словам Зеленского, он уже работает над несколькими инициативами на законодательном уровне.

"Четверг — поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", — написал президент.

Напомним, в Верховной Раде призвали к полной "перезагрузке" правительства и создания новой парламентской коалиции. Депутаты заявили о том, что власть находится в состоянии политического кризиса на фоне коррупционных скандалов.

А также стало известно, что Владимир Зеленский посетит Испанию и Турцию уже на этой неделе. Президента ждет несколько дипломатических встреч по переговорам и укреплению Украины.

Владимир Зеленский Верховная Рада Слуга народа нардепы встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации