Владимир Зеленский встретится с нардепами Слуги народа

Зеленский проведет встречу с нардепами "Слуги народа"
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Кроме того, уже на этой неделе состоится Ставка верховного главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 18 ноября.
Как сообщил президент, уже в этот четверг, 20 ноября, состоится заседание Ставки. Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".
По словам Зеленского, он уже работает над несколькими инициативами на законодательном уровне.
"Четверг — поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", — написал президент.
Напомним, в Верховной Раде призвали к полной "перезагрузке" правительства и создания новой парламентской коалиции. Депутаты заявили о том, что власть находится в состоянии политического кризиса на фоне коррупционных скандалов.
А также стало известно, что Владимир Зеленский посетит Испанию и Турцию уже на этой неделе. Президента ждет несколько дипломатических встреч по переговорам и укреплению Украины.
