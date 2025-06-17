У яких заходах братиме участь Зеленський на G7 - список

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У рамках роботи на саміті Групи семи Президент України Володимир Зеленський матиме насичений день двосторонніх і багатосторонніх переговорів з лідерами провідних країн світу. Там він обговорить подальшу підтримку Україну із боку партнерів.

Про це Новинам.LIVE стало відомо від пресслужби G7.

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Під час саміту G7 український лідер запланував низку важливих зустрічей з лідерами провідних держав світу, обговоривши підтримку України в умовах війни та подальші кроки з посилення міжнародного партнерства.

17:55-18:25 — зустріч з Премʼєр-міністром Канади Марком Карні

18:25-18:30 — коротка підготовка, перехід до місця наступного заходу

18:30-19:30 — участь у Спеціальному засіданні лідерів країн Групи семи (G7)

Тема: "A Strong and Sovereign Ukraine" (у форматі робочого сніданку)

19:45-20:15 — зустріч з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном, премʼєр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіром Стармером, головою Ради Міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні, федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Фрідріхом Мерцем

20:15-20:25 — церемонія офіційного фотографування учасників Саміту

20:30- 20:40 — зустріч з Президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн

20:40-20:45 — коротка підготовка, перехід до наступного заходу

21:25-21:45 — зустріч з Премʼєр-міністром Японії Фуміо Кісідою

21:45-22:00 — зустріч з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте

00:30-01:00 — зустріч з Президентом Федеративної Республіки Бразилія Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою

01:00-01:05 — коротка підготовка

01:05-01:30 — зустріч з Премʼєр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про очікування від саміту G7. Він назвав ключові питання обговорень.

Крім того, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп несподівано перервав свою участь у саміті "Групи семи" та достроково залишив захід. На полях саміту планувалася його двостороння зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, однак вона так і не відбулася.