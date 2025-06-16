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Саміт G7 — Зеленський назвав ключові питання обговорень

16 червня 2025 17:28
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський назвав очікування від саміту G7 — заява
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Lisa Leutner
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 16 червня, розповів про очікування від саміту G7. Він назвав ключові питання обговорень.

Про це український лідер розповів на пресконференції в Австрії у понеділок, 16 червня.

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Зеленський зазначив, що на зустрічі будуть обговорювати заморожені російські активи та санкції. За його словами, потрібні прайскепи на енергоносії, на російську нафту.

"Це глобальне питання — скільки ще партнери будуть давати можливості росіянам, коли вони зможуть реально жорстко відреагувати на всі їхні удари, на всі їхні вбивства санкціями і іншими методами", — додав глава держави.

Нагадаємо, 16 червня Зеленський зустрівся з лідером Австрії Александером Ван дер Белленом та його дружиною Доріс Шмідауер.

Крім того, український лідер пояснив, про що говоритиме з лідером США Дональдом Трампом під час зустрічі.

Володимир Зеленський війна G7 Україна саміт політики
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