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Саммит G7 — Зеленский назвал ключевые вопросы обсуждений

16 июня 2025 17:28
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский назвал ожидания от саммита G7 — заявление
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisa Leutner
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 июня, рассказал об ожиданиях от саммита G7. Он назвал ключевые вопросы обсуждений.

Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции в Австрии в понедельник, 16 июня.

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Зеленский отметил, что на встрече будут обсуждать замороженные российские активы и санкции. По его словам, нужны прайскепы на энергоносители, на российскую нефть.

"Это глобальный вопрос — сколько еще партнеры будут давать возможности россиянам, когда они смогут реально жестко отреагировать на все их удары, на все их убийства санкциями и другими методами", — добавил глава государства.

Напомним, 16 июня Зеленский встретился с лидером Австрии Александером Ван дер Белленом и его женой Дорис Шмидауэр.

Кроме того, украинский лидер объяснил, о чем будет говорить с лидером США Дональдом Трампом во время встречи.

Владимир Зеленский война G7 Украина саммит политики
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