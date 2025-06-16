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Зеленський обговорив з президентом Австрії підтримку України

16 червня 2025 17:14
Анастасія Писаненко - редактор
Зеленський обговорив з президентом Австрії підтримку України 16 червня — що відомо
Візит Зеленського у Відні. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом та його дружиною Доріс Шмідауер у Відні. Візит став черговим кроком у зміцненні українсько-австрійських відносин.

Про це повідомив український лідер у Telegram у понеділок, 16 травня.

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Пост Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про візит Зеленського до Відня

Під час переговорів сторони обговорили розширення підтримки України з боку Австрії. Зокрема, йшлося про допомогу в гуманітарному розмінуванні, повернення незаконно вивезених Росією українських дітей, а також про співпрацю в сферах енергетичної та кібербезпеки.

Особливу увагу приділили питанню післявоєнного відновлення України та координації європейської санкційної політики. Зеленський підкреслив важливість залучення австрійського приватного бізнесу до процесів відбудови й зміцнення стійкості країни.

Також домовлено про поглиблення співпраці на рівні громад і регіонів двох держав, що, за словами президента, сприятиме більш тісному партнерству.

Володимир Зеленський подякував Австрії, її громадянам, а також особисто президенту Александеру Ван дер Беллену та пані Доріс Шмідауер за постійну підтримку України у складний час.

Зеленський обговорив з президентом Австрії підтримку України - фото 1
Візит Зеленського у Відні. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Зеленський обговорив з президентом Австрії підтримку України - фото 2
Зеленський у Відні. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Зеленський обговорив з президентом Австрії підтримку України - фото 3
Українська делегація у Відні. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Також стало відомо, що в Президента України Володимира Зеленського та його команди запланована низка важливих міжнародних зустрічей на полях саміту G7 у Канаді 16 червня.

Там український лідер може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

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