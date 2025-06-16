Зеленский обсудил с президентом Австрии поддержку Украины 16 июня — что известно

Визит Зеленского в Вене. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и его женой Дорис Шмидауэр в Вене. Визит стал очередным шагом в укреплении украинско-австрийских отношений.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram в понедельник, 16 мая.

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Что известно о визите Зеленского в Вену

Во время переговоров стороны обсудили расширение поддержки Украины со стороны Австрии. В частности, речь шла о помощи в гуманитарном разминировании, возвращении незаконно вывезенных Россией украинских детей, а также о сотрудничестве в сферах энергетической и кибербезопасности.

Особое внимание уделили вопросу послевоенного восстановления Украины и координации европейской санкционной политики. Зеленский подчеркнул важность привлечения австрийского частного бизнеса к процессам восстановления и укрепления устойчивости страны.

Также достигнута договоренность об углублении сотрудничества на уровне общин и регионов двух государств, что, по словам президента, будет способствовать более тесному партнерству.

Владимир Зеленский поблагодарил Австрию, ее граждан, а также лично президента Александера Ван дер Беллена и госпожу Дорис Шмидауэр за постоянную поддержку Украины в сложное время.

Визит Зеленского в Вену. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Зеленский в Вене. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Украинская делегация в Вене. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Также стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского и его команды запланирован ряд важных международных встреч на полях саммита G7 в Канаде 16 июня.

Там украинский лидер может встретиться с президентом США Дональдом Трампом.