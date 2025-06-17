В каких мероприятиях будет участвовать Зеленский на G7 - список

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В рамках работы на саммите Группы семи Президент Украины Владимир Зеленский будет иметь насыщенный день двусторонних и многосторонних переговоров с лидерами ведущих стран мира. Там он обсудит дальнейшую поддержку Украины со стороны партнеров.

Об этом Новинам.LIVE стало известно от пресс-службы G7.

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Во время саммита G7 украинский лидер запланировал ряд важных встреч с лидерами ведущих государств мира, обсудив поддержку Украины в условиях войны и дальнейшие шаги по усилению международного партнерства.

17:55 - 18:25 —встреча с Премьер-министром Канады Марком Карни

18:25 - 18:30 — короткая подготовка, переход к месту следующего мероприятия

18:30 - 19:30 — участие в Специальном заседании лидеров стран Группы семи (G7)

Тема: "A Strong and Sovereign Ukraine" (в формате рабочего завтрака)

19:45 - 20:15 — встреча с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киром Стармером, председателем Совета Министров Итальянской Республики Джорджей Мелони, федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем

20:15 - 20:25 — церемония официального фотографирования участников Саммита

20:30 - 20:40 — встреча с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен

20:40 - 20:45 — короткая подготовка, переход к следующему мероприятию

21:25 - 21:45 — встреча с Премьер-министром Японии Фумио Кисидой

21:45 - 22:00 — встреча с Генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте

00:30 - 01:00 — встреча с Президентом Федеративной Республики Бразилия Луисом Инасио Лулой да Силвой

01:00 - 01:05 — короткая подготовка

01:05 - 01:30 — встреча с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита G7. Он назвал ключевые вопросы обсуждений.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неожиданно прервал свое участие в саммите "Группы семи" и досрочно покинул мероприятие. На полях саммита планировалась его двусторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она так и не состоялась.