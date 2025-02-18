Зеленський проти виключення питання вступу України до НАТО з переговорного процесу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський виступив проти зняття питання можливого членства України в НАТО. Він вважає, що цей момент має залишатися частиною переговорного процесу щодо завершення війни.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю ARD.

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Зеленський нагадав про поспішне виведення західних військ з Афганістану 2021 року і висловив незгоду з підходом, який передбачає поступки в ключових питаннях ще до старту переговорів.

Реагуючи на нещодавні заяви США про неможливість вступу України до НАТО, президент сказав наступне.

"Ви не можете просто зняти це питання зі столу. Це так не працює. Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0", — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що причиною трагедії в Афганістані стала "відсутність поваги до людського життя".

"Тому є досвід того, що відбувається, коли хтось кінчає, не обдумавши, і дуже швидко відступає", — додав президент.

Зазначимо, що угоду про виведення західних військ з Афганістану підписав президент США Дональд Трамп під час першого свого президентського терміну. Виконання документа відбулося вже за його наступника Джо Байдена 2021 року.

Це, зі свого боку, призвело до хаотичного виведення військових, а "Талібан" паралельно оперативно зайняв Кабул і встановив контроль над країною після тривалих бойових дій.

Нагадаємо, днями президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що в питаннях шляху України до НАТО і ЄС не повинно бути жодних дискусій.

Також ми писали, що президент США Трамп Дональд Дональд відреагував на слова Зеленського про те, що одного разу в якийсь день Росія буде воювати з НАТО. За словами американського лідера, такого не буде.