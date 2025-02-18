Зеленский против исключения вопроса вступления Украины в НАТО из переговорного процесса

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снятия вопроса возможного членства Украины в НАТО. Он считает, что этот момент должен оставаться частью переговорного процесса по завершению войны.

Об этом глава государства заявил в интервью ARD.

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Зеленский напомнил о поспешном выводе западных войск из Афганистана в 2021 году и выразил несогласие с подходом, предполагающим уступки в ключевых вопросах еще до старта переговоров.

Реагируя на недавние заявления США о невозможности вступления Украины в НАТО, президент сказал следующее.

"Вы не можете просто снять этот вопрос со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0", — заявил Зеленский.

Он также отметил, что причиной трагедии в Афганистане стало "отсутствие уважения к человеческой жизни".

"Поэтому есть опыт того, что происходит, когда кто-то кончает, не обдумав, и очень быстро отступает", — добавил президент.

Отметим, что соглашение о выводе западных войск из Афганистана подписал президент США Дональд Трамп во время первого своего президентского срока. Исполнение документа состоялось уже при его преемнике Джо Байдене в 2021 году.

Это, в свою очередь, привело к хаотическому выводу военных, а "Талибан" параллельно оперативно занял Кабул и установил контроль над страной после продолжительных боевых действий.

Напомним, на днях президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в вопросах пути Украины в НАТО и ЕС не должно быть никаких дискуссий.

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