Зеленский против исключения вопроса вступления Украины в НАТО из переговорного процесса

Зеленский против исключать членство Украины в НАТО из переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снятия вопроса возможного членства Украины в НАТО. Он считает, что этот момент должен оставаться частью переговорного процесса по завершению войны.
Об этом глава государства заявил в интервью ARD.
Зеленский сравнил вопрос снятия НАТО с повестки дня с ситуацией в Афганистане
Зеленский напомнил о поспешном выводе западных войск из Афганистана в 2021 году и выразил несогласие с подходом, предполагающим уступки в ключевых вопросах еще до старта переговоров.
Реагируя на недавние заявления США о невозможности вступления Украины в НАТО, президент сказал следующее.
"Вы не можете просто снять этот вопрос со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0", — заявил Зеленский.
Он также отметил, что причиной трагедии в Афганистане стало "отсутствие уважения к человеческой жизни".
"Поэтому есть опыт того, что происходит, когда кто-то кончает, не обдумав, и очень быстро отступает", — добавил президент.
Отметим, что соглашение о выводе западных войск из Афганистана подписал президент США Дональд Трамп во время первого своего президентского срока. Исполнение документа состоялось уже при его преемнике Джо Байдене в 2021 году.
Это, в свою очередь, привело к хаотическому выводу военных, а "Талибан" параллельно оперативно занял Кабул и установил контроль над страной после продолжительных боевых действий.
Напомним, на днях президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в вопросах пути Украины в НАТО и ЕС не должно быть никаких дискуссий.
Также мы писали, что президент США Трамп Дональд отреагировал на слова Зеленского о том, что однажды в какой-то день Россия будет воевать с НАТО. По словам американского лидера, такого не будет.
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