Зеленський відреагував на заяви Москви про ядерну зброю в Україні

Президента України Володимир Зеленський відреагував на нещодавні заяви Росії про ядерну зброю в Україні. Він зазначив, що Кремль починає шукати ядерну зброю в Україні тоді, коли російським армійцям не вдається досягти бажаного результат на фронті.

Зеленський про заяви Москви щодо ядерної зброї в Україні

"Коли Росії не вдається досягти успіху на полі бою, вона починає шукати "ядерну зброю" в Україні", — зазначив глава держави.

Цей коментар він зробив у відповідь на нещодавні заяви Росії щодо нібито ядерної зброї, яку Велика Британія та Франція хочуть передати Україні.

Український лідер наголосив, що це елемент політичного тиску з боку РФ та підготовка до міжнародних та тристоронніх переговорів.

Водночас президент висловив надію, що інші країни, зокрема США, нададуть росіянам відповідь на такі небезпечні заяви.

"Мені здається, що завжди небезпечно, коли вони граються з цими словами — "ядерна зброя". І дуже хотілось б, щоб на це реагували інші країни, інші ядерні держави, передусім США могли б, мені здається, дати їм відповідний меседж", — резюмував Зеленський.

Нещодавно в Кремлі почали масово коментувати заяву від Служби зовнішньої розвідки РФ, яка стверджувала, що Велика Британія та Франція нібито намагаються передати Україні "брудну бомбу" або навіть ядерну зброю.

На початку січня цього року з'явилась інформація, що Білорусь хоче модернізувати свої ракетні комплекси "Полонез" таким чином, щоб вони могли нести ядерні боєприпаси розроблені Росією.

Раніше ми розповідали, які країни нині мають найбільше ядерне озброєння, а хто втратив ядерний статус.