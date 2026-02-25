Зеленский отреагировал на заявления Москвы о ядерном оружии в Украине

Зеленский прокомментировал заявления РФ о "ядерном оружии" в Украине
Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 13:36
Срочная новость
Зеленский отреагировал на заявления России о ядерном оружии в Украине.
Когда России не удается достичь успеха на поле боя, она начинает искать "ядерное оружие" в Украине, - Зеленский
Так глава государства прокомментировал недавние заявления из Москвы о якобы ядерном оружии, которое Великобритания и Франция хотят передать Украине.
Зеленский отметил, что это элемент политического давления со стороны РФ и подготовка к международным и трехсторонним переговорам. Президент также выразил надежду, что другие страны, в частности США, предоставят россиянам ответ на такие опасные заявления.
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама