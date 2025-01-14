Зеленський відреагував на скарги військових ПС про переведення в піхоту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скарги бійців Повітряних сил про переведення у піхоту. Крім того, український лідер обговорив із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем кадрові питання.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення у вівторок, 14 січня.

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Зеленський зазначив, що розмовляв із командувачем Повітряних сил щодо обурення темою переведень до піхоти. Він доручив прояснити суспільству ситуацію та не зменшувати склад потрібних ПС бійців.

Президент також провів наради з партнерами, у планах — "збільшити інвестиції у забезпечення нашої оборони". Крім того, український лідер згадав зустрічі з Міністром оборони Німеччини та Спікеркою парламенту Латвії, де обговорили подальшу співпрацю в посиленні України.

"І Німеччина, і Латвія брали участь у сьогоднішній зустрічі країн НАТО Балтійського регіону, і це ще один регіон, в якому чітко видно, що Росія вкладає ресурси саме у продовження війни, саме у створення проблем для всіх у Європі. Це стосується тіньового танкерного флоту Росії, також шпигунства за європейськими країнами та їхньою інфраструктурою на Балтиці, загроз підводній критичній інфраструктурі. Не менш небезпечні й нові загрози від дронів, які можуть бути застосовані Росією для дестабілізації роботи інфраструктурних об’єктів на континенті", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна разом із союзниками має координувати роботу для загальної безпеки країн.

Зеленський про кадрові зміни

"І ще одне. Була щойно доповідь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Обговорювали кадрові питання", — додав президент.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 січня, Зеленський виключив зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача ексзаступника керівника ОП Романа Машовця.

Також президент обговорив з очільниками ЗСУ призначення нового керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Український лідер наголосив, що навчальний заклад потребує змін.