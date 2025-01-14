Зеленский отреагировал на жалобы военных ПС о переводе в пехоту

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жалобы бойцов Воздушных сил о переводе в пехоту. Кроме того, украинский лидер обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем кадровые вопросы.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения во вторник, 14 января.

Читайте также:

Зеленский прокомментировал возмущение военных ПС относительно переводов в пехоту

Зеленский отметил, что разговаривал с командующим Воздушных сил относительно возмущения темой переводов в пехоту. Он поручил прояснить обществу ситуацию и не уменьшать состав нужных ВС бойцов.

Президент также провел совещания с партнерами, в планах — "увеличить инвестиции в обеспечение нашей обороны". Кроме того, украинский лидер упомянул встречи с Министром обороны Германии и спикером парламента Латвии, где обсудили дальнейшее сотрудничество в усилении Украины.

"И Германия, и Латвия участвовали в сегодняшней встрече стран НАТО Балтийского региона, и это еще один регион, в котором четко видно, что Россия вкладывает ресурсы именно в продолжение войны, именно в создание проблем для всех в Европе. Это касается теневого танкерного флота России, также шпионажа за европейскими странами и их инфраструктурой на Балтике, угроз подводной критической инфраструктуре. Не менее опасны и новые угрозы от дронов, которые могут быть применены Россией для дестабилизации работы инфраструктурных объектов на континенте", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина вместе с союзниками должна координировать работу для общей безопасности стран.

Зеленский о кадровых изменениях

"И еще одно. Был только что доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Обсуждали кадровые вопросы", — добавил президент.

Напомним, что во вторник, 14 января, Зеленский исключил из состава Ставки Верховного Главнокомандующего экс-заместителя руководителя ОП Романа Машовца.

Также президент обсудил с руководителями ВСУ назначение нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Украинский лидер подчеркнул, что учебное заведение нуждается в изменениях.