Зеленський пояснив, чому говорив на емоціях із Трампом у Вашингтоні

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю поділився емоційними деталями своїх переговорів зі Сполученими Штатами. Зокрема, щодо емоційної розмови в Овальному кабінеті з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістом The Times.

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Глава держави наголосив, що саме почуття гідності стало головною рушійною силою українців на початку повномасштабної війни.

"Чому українці захищалися на початку цієї війни? Через почуття власної гідності", — сказав він.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна не вважає себе наддержавою, але її громадяни завжди рішуче реагують, коли зачіпають найважливіші цінності — свободу, демократію та національну гідність.

"Ми дуже емоційні, і коли йдеться про нашу гідність, свободу, демократію — наш народ підіймається й об'єднується", — додав він.

Зеленський поділився, що у момент сварки з Трампом відчув дистанціювання

Президент також розповів про своє враження від розмови з американською стороною, підкресливши, що в певний момент з’явилося відчуття дистанціювання.

"Але в той момент було відчуття, що ми не є союзниками або не займаємо позицію союзника. У тій розмові я захищав гідність України", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловився щодо суперечки Трампа та Зеленського і заявив, що на президента України тиснули.

До слова, сам Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що справді тиснув на Зеленського, щоб "змусити Україну робити правильні речі".