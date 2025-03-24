Зеленский объяснил, почему говорил на эмоциях с Трампом в Вашингтоне

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью поделился эмоциональными деталями своих переговоров с Соединенными Штатами. В частности, относительно эмоционального разговора в Овальном кабинете с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистом The Times.

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Глава государства подчеркнул, что именно чувство достоинства стало главной движущей силой украинцев в начале полномасштабной войны.

"Почему украинцы защищались в начале этой войны? Из-за чувства собственного достоинства", — сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не считает себя сверхдержавой, но ее граждане всегда решительно реагируют, когда затрагивают важнейшие ценности — свободу, демократию и национальное достоинство.

"Мы очень эмоциональны, и когда речь идет о нашем достоинстве, свободе, демократии — наш народ поднимается и объединяется", — добавил он.

Зеленский поделился, что в момент ссоры с Трампом почувствовал дистанцирование

Президент также рассказал о своем впечатлении от разговора с американской стороной, подчеркнув, что в определенный момент появилось ощущение дистанцирования.

"Но в тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзника. В том разговоре я защищал достоинство Украины", — отметил Зеленский.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался относительно спора Трампа и Зеленского и заявил, что на президента Украины давили.

К слову сам Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что действительно давил на Зеленского, чтобы "заставить Украину делать правильные вещи".