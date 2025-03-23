Кір Стармер розповів про тиск на нього після сварки Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті — що відомо

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка відбулася за участі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого, британську сторону намагалися схилити до публічної критики українського лідера.

Про це розповів прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю The New York Times.

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За словами Стармера, від Британії вимагали розкритикувати публічну суперечку президентів США та України в Білому домі. Однак Стармер не став уточнювати, з якого саме боку на нього тиснули.

"У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, яскраві прикметники, щоб описати, що відчували інші", — сказав британський прем'єр.

Нагадаємо, в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого відбулася суперечка Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа. Крім того, декілька реплік сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Згодом український лідер надіслав лист главі Білого дому, у якому перепросив за прикрий інцидент.