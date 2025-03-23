Кир Стармер рассказал о давлении на него после ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете - что известно

Премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: Reuters

После напряженной встречи в Овальном кабинете, которая состоялась при участии президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 28 февраля, британскую сторону пытались склонить к публичной критике украинского лидера.

Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью The New York Times.

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По словам Стармера, от Британии требовали раскритиковать публичный спор президентов США и Украины в Белом доме. Однако Стармер не стал уточнять, с какой именно стороны на него давили.

"В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень хорошо, на нас давили, чтобы мы выступили очень критично, используя, знаете, яркие прилагательные, чтобы описать, что чувствовали другие", — сказал британский премьер.

Напомним, в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля состоялся спор Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа. Кроме того, несколько реплик сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Впоследствии украинский лидер направил письмо главе Белого дома, в котором извинился за досадный инцидент.