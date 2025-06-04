Розмова Трампа з Путіним 4 червня - Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У середу, 4 червня, Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливу розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. У своєму зверненні він наголосив: за роки повномасштабної війни жодна розмова з президентом Росії — на жодному рівні — не зупинила агресію. Навпаки, поки світ говорить, Росія атакує.

Про це український лідер написав у Telegram.

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"Багато хто говорив із Росією. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни", — сказав Зеленський.

Він застеріг, що Путін сприймає будь-яку дипломатичну паузу як слабкість і дозвіл діяти ще жорстокіше.

За словами президента, лише з початку цього року Росія завдала по Україні майже 27 700 авіаударів, використала понад 11 200 дронів-"шахедів" та понад 700 ракет, зокрема балістичних. І все це — менш ніж за пів року.

"Кожна нова відстрочка дипломатії — це ще один удар по мирних містах. Ще одне вбивство. Ще одна дитина, яка не дожила до завтра", — емоційно наголосив Зеленський у День памʼяті українських дітей, загиблих внаслідок російської агресії.

Президент підкреслив, що Росія свідомо перебудувала свою державу, щоб безкарно знищувати інші народи. А якщо світ не реагує на погрози Путіна силою, той лише набирає ще більше нахабства.

Зеленський закликав світових лідерів — зокрема й тих, хто претендує на повернення до великої політики — пам’ятати: розмови з диктаторами без чіткої позиції й тиску — це не шлях до миру, а стимул для нових злочинів.

"Путін не шукає миру. Це ми, українці, хочемо миру. Але не на умовах тирана. І якщо сильні світу не можуть його зупинити — він більше не вважає їх сильними", — підсумував президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 червня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Основною темою обговорення стали нещодавні удари по російських авіабазах, а також подальше загострення бойових дій між Росією та Україною.

Крім того, президент Росії Володимир Путін вперше поспілкувався телефоном з новообраним Папою Римським Львом XIV. Центральною темою розмови стало обговорення військового конфлікту між Росією та Україною.