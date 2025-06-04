Разговор Трампа с Путиным 4 июня - Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В среду, 4 июня, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о возможном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В своем обращении он подчеркнул: за годы полномасштабной войны ни один разговор с президентом России — ни на одном уровне — не остановил агрессию. Наоборот, пока мир говорит, Россия атакует.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Что Зеленский сказал о разговоре Путина с Трампом

"Многие говорили с Россией. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке войны", — сказал Зеленский.

Он предостерег, что Путин воспринимает любую дипломатическую паузу как слабость и разрешение действовать еще более жестоко.

По словам президента, только с начала этого года Россия нанесла по Украине почти 27 700 авиаударов, использовала более 11 200 дронов-"шахедов" и более 700 ракет, в том числе баллистических. И все это — менее чем за полгода.

"Каждая новая отсрочка дипломатии — это еще один удар по мирным городам. Еще одно убийство. Еще один ребенок, который не дожил до завтра", — эмоционально подчеркнул Зеленский в День памяти украинских детей, погибших в результате российской агрессии.

Президент подчеркнул, что Россия сознательно перестроила свое государство, чтобы безнаказанно уничтожать другие народы. А если мир не реагирует на угрозы Путина силой, тот только набирает еще больше наглости.

Зеленский призвал мировых лидеров — в том числе и тех, кто претендует на возвращение в большую политику — помнить: разговоры с диктаторами без четкой позиции и давления — это не путь к миру, а стимул для новых преступлений.

"Путин не ищет мира. Это мы, украинцы, хотим мира. Но не на условиях тирана. И если сильные мира не могут его остановить — он больше не считает их сильными", — подытожил президент.

Напомним, что сегодня, 4 июня, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения стали недавние удары по российским авиабазам, а также дальнейшее обострение боевых действий между Россией и Украиной.

Кроме того, президент России Владимир Путин впервые пообщался по телефону с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Центральной темой разговора стало обсуждение военного конфликта между Россией и Украиной.