Зеленський прокоментував можливу роль Абрамовича у переговорах з РФ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість участі російського бізнесмена Романа Абрамовича як посередника у потенційних переговорах між Україною та Росією.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Чи може Абрамович бути посередником між Україною та РФ

За словами Зеленського, така опція можлива, однак залежить від позиції російського керівництва та формату майбутніх переговорів.

"Він може бути, це залежить від Путіна. Кожна країна має вирішити, хто представлятиме на технічному чи на рівні радників з нацбезпеки", — зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Роман Абрамович повністю зрозумів його позицію та пообіцяв передати її до Кремля.

Читайте також:

"Путін просто використовує людей, справа не в посередництві, він просто використовує, у нього свої рішення в голові. Але коли Абрамович прийшов, це був дуже конкретний, специфічний діалог з ним. Я думаю, він зрозумів на 100% мою позицію і нашу пропозицію, і він сказав, що дасть зворотній зв’язок Кремлю", — повідомив президент.

Раніше повідомлялося, що Абрамович відвідував Київ у травні. Тоді президент України передав через нього сигнал Володимиру Путіну про готовність до проведення двосторонньої зустрічі.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив, що серед лідерів країн G7 існує спільне розуміння: Росія не зацікавлена у припиненні війни проти України. За його словами, міжнародні партнери дедалі чіткіше бачать справжні наміри Кремля, попри те що значна частина росіян уже підтримує завершення бойових дій.

Новини.LIVE інформували, що Президент України заявив, що не планує їхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним. Він наголосив, що не має наміру брати участь у політичних сценаріях Кремля під час повномасштабної війни. Водночас українська сторона готова до зустрічі на нейтральному майданчику в Європі або на Близькому Сході.