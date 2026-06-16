Зеленский прокомментировал возможную роль Абрамовича в переговорах с РФ

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность участия российского бизнесмена Романа Абрамовича в качестве посредника в потенциальных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Может ли Абрамович выступить посредником между Украиной и РФ

По словам Зеленского, такой вариант возможен, однако зависит от позиции российского руководства и формата будущих переговоров.

"Он может быть, это зависит от Путина. Каждая страна должна решить, кто будет представлять её — на техническом уровне или на уровне советников по национальной безопасности", — отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Роман Абрамович полностью понял его позицию и пообещал донести ее до Кремля.

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"Путин просто использует людей, дело не в посредничестве, он просто использует, у него свои решения в голове. Но когда Абрамович пришел, это был очень конкретный, специфический диалог с ним. Я думаю, он на 100% понял мою позицию и наше предложение, и он сказал, что передаст обратную связь в Кремль", — сообщил президент.

Ранее сообщалось, что Абрамович посещал Киев в мае. Тогда президент Украины передал через него сигнал Владимиру Путину о готовности к проведению двусторонней встречи.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что среди лидеров стран G7 существует общее понимание: Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины. По его словам, международные партнеры все четче видят истинные намерения Кремля, несмотря на то, что значительная часть россиян уже поддерживает прекращение боевых действий.

Новини.LIVE информировали, что президент Украины заявил, что не планирует ехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что не намерен участвовать в политических сценариях Кремля в условиях полномасштабной войны. В то же время украинская сторона готова к встрече на нейтральной площадке в Европе или на Ближнем Востоке.