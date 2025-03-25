Перемир'я в Україні — Зеленський каже, що питання територій на переговорах не стоїть

Президент Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський відреагував на спроби Росії нав’язати переговори щодо українських територій, зокрема Запоріжжя та Херсонщини, заявивши, що "питань територій немає".

Про це глава держави сказав на пресконференції у вівторок, 25 березня.

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Зеленський висловився про бажання росіян загарбати такі міста як Запоріжжя та Херсон.

"Питань територій немає. Тому все одно, про що вони говорять", — сказав президент.

За словами глави держави, будь-яке припинення вогню, навіть часткове, є частиною української стратегії, адже демонструє прагнення України до завершення війни. Він підкреслив, що РФ намагається маніпулювати умовами перемир’я, проте будь-які домовленості про припинення бойових дій є програшними для тих, хто хоче продовжувати війну.

"Ми з вами повинні слідувати нашій стратегії. Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не ухвалювалися, навіть часткові, вони все одно є частиною нашої стратегії. Чому? Тому що цим ми чітко демонструємо, що прагнемо завершення війни. Ми цього хочемо і рухаємося до цієї мети. Тому коли вони починають викручувати умови — мовляв, не повне припинення, а часткове, не в цій області, а в іншому регіоні — це все одно програш для тих, хто дійсно хоче продовжувати війну. Адже саме вони зриватимуть будь-які домовленості щодо припинення вогню. У нашій концепції все дуже просто. Не хочете повного припинення? Ми ж вам казали. Окей, хочете припинення вогню в повітрі? Поїхали. Не хочете в повітрі, а на морі? Поїхали. А хочете припинити бойові дії на морі й частково в енергетичному секторі? Поїхали. Усе це — частина нашої стратегії", — підсумував Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контролю виконання домовленостей щодо припинення атак у морі та по енергетиці. Також глава держави наголосив, що перемир’я в Чорному морі та зупинка ударів по енергосистемі може розпочатися вже сьогодні, 25 березня.