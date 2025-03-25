Перемир'я в Україні — Зеленський каже, що питання територій на переговорах не стоїть

Зеленський прокоментував бажання РФ взяти Запоріжжя та Херсон
Президент Володимир Зеленський відреагував на спроби Росії нав’язати переговори щодо українських територій, зокрема Запоріжжя та Херсонщини, заявивши, що "питань територій немає".
Про це глава держави сказав на пресконференції у вівторок, 25 березня.
Стратегія України
Зеленський висловився про бажання росіян загарбати такі міста як Запоріжжя та Херсон.
"Питань територій немає. Тому все одно, про що вони говорять", — сказав президент.
За словами глави держави, будь-яке припинення вогню, навіть часткове, є частиною української стратегії, адже демонструє прагнення України до завершення війни. Він підкреслив, що РФ намагається маніпулювати умовами перемир’я, проте будь-які домовленості про припинення бойових дій є програшними для тих, хто хоче продовжувати війну.
"Ми з вами повинні слідувати нашій стратегії. Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не ухвалювалися, навіть часткові, вони все одно є частиною нашої стратегії. Чому? Тому що цим ми чітко демонструємо, що прагнемо завершення війни. Ми цього хочемо і рухаємося до цієї мети. Тому коли вони починають викручувати умови — мовляв, не повне припинення, а часткове, не в цій області, а в іншому регіоні — це все одно програш для тих, хто дійсно хоче продовжувати війну. Адже саме вони зриватимуть будь-які домовленості щодо припинення вогню. У нашій концепції все дуже просто. Не хочете повного припинення? Ми ж вам казали. Окей, хочете припинення вогню в повітрі? Поїхали. Не хочете в повітрі, а на морі? Поїхали. А хочете припинити бойові дії на морі й частково в енергетичному секторі? Поїхали. Усе це — частина нашої стратегії", — підсумував Зеленський.
Раніше Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контролю виконання домовленостей щодо припинення атак у морі та по енергетиці. Також глава держави наголосив, що перемир’я в Чорному морі та зупинка ударів по енергосистемі може розпочатися вже сьогодні, 25 березня.
Читайте Новини.LIVE!