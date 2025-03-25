Перемирие в Украине — Зеленский говорит, что вопрос территорий на переговорах не стоит

Президент Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский отреагировал на попытки России навязать переговоры по украинским территориям, в частности Запорожья и Херсонской области, заявив, что "вопросов территорий нет".

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции во вторник, 25 марта.

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Зеленский высказался о желании россиян захватить такие города как Запорожье и Херсон.

"Вопросов территорий нет. Поэтому все равно, о чем они говорят", — сказал президент.

По словам главы государства, любое прекращение огня, даже частичное, является частью украинской стратегии, ведь демонстрирует стремление Украины к завершению войны. Он подчеркнул, что РФ пытается манипулировать условиями перемирия, однако любые договоренности о прекращении боевых действий являются проигрышными для тех, кто хочет продолжать войну.

"Мы с вами должны следовать нашей стратегии. Я считаю, что какие бы решения по прекращению огня не принимались, даже частичные, они все равно являются частью нашей стратегии. Почему? Потому что этим мы четко демонстрируем, что стремимся к завершению войны. Мы этого хотим и движемся к этой цели. Поэтому когда они начинают выкручивать условия — мол, не полное прекращение, а частичное, не в этой области, а в другом регионе — это все равно проигрыш для тех, кто действительно хочет продолжать войну. Ведь именно они будут срывать любые договоренности по прекращению огня. В нашей концепции все очень просто. Не хотите полного прекращения? Мы же вам говорили. Окей, хотите прекращения огня в воздухе? Поехали. Не хотите в воздухе, а на море? Поехали. А хотите прекратить боевые действия на море и частично в энергетическом секторе? Поехали. Все это — часть нашей стратегии", — подытожил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о контроле выполнения договоренностей о прекращении атак в море и по энергетике. Также глава государства подчеркнул, что перемирие в Черном море и остановка ударов по энергосистеме может начаться уже сегодня, 25 марта.