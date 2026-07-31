Зеленський про ситуацію на полі бою: ми не програємо, а РФ не перемагає

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Іванна Чайка редактор політичних новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі жодна зі сторін не може говорити про перемогу у війні. Водночас, за його словами, Україна зберігає свою державність і незалежність, а Росії не вдалося захопити ініціативу на полі бою. Так глава держави оцінив поточну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Зеленського Fox News.

За словами Зеленського, якщо оцінювати нинішню ситуацію на фронті, то Україна не може сказати, що вже виграє війну. Водночас він наголосив, що й Росія не досягла своєї мети.

"Не виграє. Ми не виграємо, і вони не виграють", — сказав президент.

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