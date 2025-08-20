Точицького призначено представником України при Раді Європи

Новопризначений представник України при Раді Європи Микола Точицький. Фото: Точицький/Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив ексміністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

Про це йдеться в указі №603/2025 від 20 серпня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Точицький став представником України при Раді Європи

Президент Зеленський призначив Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи. Відповідний указ з'явився на сайті президента сьогодні, 20 серпня.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича Постійним представником України при Раді Європи", — йдеться в указі Зеленського.

Як відомо, раніше цю посаду обіймав Борис Тарасюк, він працював постпредом при Раді Європи з 2019 року.

Водночас Точицький раніше був міністром культури та стратегічних комунікацій, але після відставки уряду Дениса Шмигаля втратив посаду.

Щодо кар'єри Точицького, то раніше він був консулом, постійним представником України при Раді Європи, послом України у Бельгії та Люксембургу. До квітня 2024 року був заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. А згодом був призначений заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Скриншот указу Зеленського/сайт президента

Нещодавно стало відомо, що Герман Сметанін вдруге очолив Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" — його призначила наглядова рада.

Раніше Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну виконувачкою обов’язків міністра культури та інформаційної політики.