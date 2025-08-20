Відео
Зеленський призначив Точицького представником України при РЄ

Зеленський призначив Точицького представником України при РЄ

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 17:06
Точицького призначено представником України при Раді Європи
Новопризначений представник України при Раді Європи Микола Точицький. Фото: Точицький/Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив ексміністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

Про це йдеться в указі №603/2025 від 20 серпня 2025 року.

Як відомо, раніше цю посаду обіймав Борис Тарасюк, він працював постпредом при Раді Європи з 2019 року.

Водночас Точицький раніше був міністром культури та стратегічних комунікацій, але після відставки уряду Дениса Шмигаля втратив посаду.

Щодо кар'єри Точицького, то раніше він був консулом, постійним представником України при Раді Європи, послом України у Бельгії та Люксембургу. До квітня 2024 року був заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. А згодом був призначений заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Нещодавно стало відомо, що Герман Сметанін вдруге очолив Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" — його призначила наглядова рада.

Раніше Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну виконувачкою обов’язків міністра культури та інформаційної політики.

Автор: Євтушенко Аліна
Автор:
Євтушенко Аліна
