Точицкий назначен представителем Украины при Совете Европы

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Об этом говорится в указе №603/2025 от 20 августа 2025 года.

"Назначить Точицкого Николая Станиславовича Постоянным представителем Украины при Совете Европы", — говорится в указе Зеленского.

Как известно, ранее эту должность занимал Борис Тарасюк, он работал постпредом при Совете Европы с 2019 года.

В то же время Точицкий ранее был министром культуры и стратегических коммуникаций, но после отставки правительства Дениса Шмыгаля потерял должность.

Что касается карьеры Точицкого, то ранее он был консулом, постоянным представителем Украины при Совете Европы, послом Украины в Бельгии и Люксембурге. До апреля 2024 года был заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. А потом был назначен заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

