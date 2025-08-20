Видео
Главная Новости дня Зеленский назначил Точицкого представителем Украины при СЕ

Зеленский назначил Точицкого представителем Украины при СЕ

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 17:06
Точицкий назначен представителем Украины при Совете Европы
Новоназначенный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий. Фото: Точицкий/Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Об этом говорится в указе №603/2025 от 20 августа 2025 года.

Как известно, ранее эту должность занимал Борис Тарасюк, он работал постпредом при Совете Европы с 2019 года.

В то же время Точицкий ранее был министром культуры и стратегических коммуникаций, но после отставки правительства Дениса Шмыгаля потерял должность.

Что касается карьеры Точицкого, то ранее он был консулом, постоянным представителем Украины при Совете Европы, послом Украины в Бельгии и Люксембурге. До апреля 2024 года был заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. А потом был назначен заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Зеленський призначив Точицького
Скриншот указа Зеленского/сайт президента

Недавно стало известно, что Герман Сметанин во второй раз возглавил Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" — его назначил наблюдательный совет.

Ранее Кабинет Министров назначил Татьяну Бережную исполняющей обязанности министра культуры и информационной политики.

Владимир Зеленский кадровые изменения указ Рада Европы должность
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
