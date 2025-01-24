Ольга Куришко стала постійним представником президента в Криму

Зеленський призначив постійного представника в Криму
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 січня, підписав указ про призначення постійного представника в Криму. Нею стала Ольга Куришко, яка раніше виконувала обов'язки на посаді.
Про це йдеться в Указі Президента.
Представник президента в Криму
"Призначити Куришко Ольгу Миколаївну Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим", — йдеться в документі.
Водночас у представництві президента в Криму уточнили, що Куришко разом із командою буде впроваджувати вже започатковані ініціативи. Також вона працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії — деокупації Криму, захисті прав мешканців, корінних народів та підтримці реінтеграційних процесів.
Що відомо про Ольгу Куришко
Ольга Куришко з 5 грудня 2024 року виконувала обов’язки постійного представника, а з 2023 року була заступницею постійного представника.
До команди вона приєдналася ще у грудні 2021 року, очоливши відділ правового забезпечення.
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Наприкінці грудня Зеленський призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки СБУ.
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