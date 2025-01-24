Ольга Куришко стала постійним представником президента в Криму

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 січня, підписав указ про призначення постійного представника в Криму. Нею стала Ольга Куришко, яка раніше виконувала обов'язки на посаді.

Про це йдеться в Указі Президента.

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"Призначити Куришко Ольгу Миколаївну Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим", — йдеться в документі.

Скриншот указу

Водночас у представництві президента в Криму уточнили, що Куришко разом із командою буде впроваджувати вже започатковані ініціативи. Також вона працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії — деокупації Криму, захисті прав мешканців, корінних народів та підтримці реінтеграційних процесів.

Скриншот допису представництва

Що відомо про Ольгу Куришко

Ольга Куришко. Фото: Укрінформ

Ольга Куришко з 5 грудня 2024 року виконувала обов’язки постійного представника, а з 2023 року була заступницею постійного представника.

До команди вона приєдналася ще у грудні 2021 року, очоливши відділ правового забезпечення.

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