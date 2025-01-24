Ольга Куришко стала постоянным представителем президента в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 января, подписал указ о назначении постоянного представителя в Крыму. Им стала Ольга Куришко, которая ранее исполняла обязанности на должности.

Об этом говорится в Указе Президента.

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"Назначить Курышко Ольгу Николаевну Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым", — говорится в документе.

Скриншот указа

В то же время в представительстве президента в Крыму уточнили, что Куришко вместе с командой будет внедрять уже начатые инициативы. Также она будет работать над усилением органа в его ключевой миссии — деоккупации Крыма, защите прав жителей, коренных народов и поддержке реинтеграционных процессов.

Скриншот поста представительства

Что известно об Ольге Куришко

Ольга Куришко. Фото: Укринформ

Ольга Куришко с 5 декабря 2024 года исполняла обязанности постоянного представителя, а с 2023 года была заместителем постоянного представителя.

К команде она присоединилась еще в декабре 2021 года, возглавив отдел правового обеспечения.

Напомним, недавно военные в приложении "Армія+" выбрали нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Им стал боевой офицер с большим опытом Роман Качур.

В конце декабря Зеленский назначил Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки СБУ.