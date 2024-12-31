Зеленський призначив нового главу Департаменту контррозвідки СБУ Андрія Тупікова

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Тупікова на посаду начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Про це йдеться в Указі, опублікованому на сайті Офісу президента у вівторок, 31 грудня.

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Скриншот Указу Зеленського

Що відомо про нового посадовця

"Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", — сказано в документі.

Андрій Тупіков — майор МВС України, який відзначився у боротьбі за безпеку країни. За особисту мужність і героїзм у бойових діях він був нагороджений орденом Данила Галицького ще 13 серпня 2015 року.

Призначення відбулося в рамках продовження реформування СБУ та зміцнення її ключових напрямів, зокрема контррозвідувальної діяльності.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сергія Попка з посади. Він був начальником Київської міської військової адміністрації.

Також Зеленський звільнив голів двох обласних військових адміністрацій. Йдеться про очільників Полтавської та Київської ОВА.