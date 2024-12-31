Зеленский назначил нового главу Департамента контрразведки СБУ Андрея Тупикова

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Тупикова на должность начальника Департамента по контрразведке Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в Указе, опубликованном на сайте Офиса президента во вторник, 31 декабря.

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Скриншот Указа Зеленского

Что известно о новом должностном лице

"Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Андрей Тупиков — майор МВД Украины, отличившийся в борьбе за безопасность страны. За личное мужество и героизм в боевых действиях он был награжден орденом Даниила Галицкого еще 13 августа 2015 года.

Назначение состоялось в рамках продолжения реформирования СБУ и укрепления ее ключевых направлений, в частности, контрразведывательной деятельности.

Напомним, Зеленский уволил Сергея Попко с должности. Он являлся начальником Киевской городской военной администрации.

Также Зеленский уволил глав двух областных военных администраций. Речь идет о руководителях Полтавской и Киевской ОВА.