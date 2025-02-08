Зеленський призначив Пауна Роговея послом у Молдову, а Юрія Клименка представником України в Уругвай

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у двох країнах. Йдеться про Молдову та Уругвай.

Відповідні укази № 77/2025 та № 78/2025 опубліковані на сайті глави держави.

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За інформацією на сайті президента, послом у Молдові став Паун Роговей, а в Уругваї — Юрій Клименко.

Паун Роговей, уродженець Чернівецької області, працює дипломатом з 1999 року. До нового призначення він виконував обов’язки тимчасового повіреного у справах України в Румунії, а в період 2012–2017 років був радником посольства України в Молдові.

Посол України в Молдові Паун Роговей. Фото: Wikipedia

Юрій Клименко, який із 2022 року очолює українське посольство в Аргентині, тепер також представлятиме Україну в Уругваї за сумісництвом.

Він має значний досвід дипломатичної служби, розпочавши кар’єру в червні 1992 року. У різні роки працював у Міністерстві закордонних справ України, посольствах у країнах Бенілюксу та США, а також обіймав посади генерального консула в Греції та Іспанії.

Посол України в Уругваї Юрій Клименко. Фото: Голос Америки

Раніше Президент України Володимир Зеленський замінив посла в Німеччині.

А 21 грудня 2024 глава держави звільнив послів у Китаї, Японії, Словенії, Литві, Кенії, Руанді, а також представників України в ООН.