Зеленський призначив Пауна Роговея послом у Молдову, а Юрія Клименка представником України в Уругвай

Зеленський призначив послів у дві країни — хто ними став
Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у двох країнах. Йдеться про Молдову та Уругвай.
Відповідні укази № 77/2025 та № 78/2025 опубліковані на сайті глави держави.
Кого призначили послами
За інформацією на сайті президента, послом у Молдові став Паун Роговей, а в Уругваї — Юрій Клименко.
Паун Роговей, уродженець Чернівецької області, працює дипломатом з 1999 року. До нового призначення він виконував обов’язки тимчасового повіреного у справах України в Румунії, а в період 2012–2017 років був радником посольства України в Молдові.
Юрій Клименко, який із 2022 року очолює українське посольство в Аргентині, тепер також представлятиме Україну в Уругваї за сумісництвом.
Він має значний досвід дипломатичної служби, розпочавши кар’єру в червні 1992 року. У різні роки працював у Міністерстві закордонних справ України, посольствах у країнах Бенілюксу та США, а також обіймав посади генерального консула в Греції та Іспанії.
Раніше Президент України Володимир Зеленський замінив посла в Німеччині.
А 21 грудня 2024 глава держави звільнив послів у Китаї, Японії, Словенії, Литві, Кенії, Руанді, а також представників України в ООН.
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